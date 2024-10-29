Meşaleli yürüyüşten konserlere, fener alayından törenlere: 29 Ekim gururu

Yayınlanma: 29.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.10.2024 - 04:00

EDİRNE: Saat 20.00’de Şükrüpaşa İlkokulu önünden fener alayı yapılacak. Daha sonra Saraçlar Caddesi’nde Gökçe konseri olacak.

TEKİRDAĞ: Uçmakdere Mahallesi Şarköy’de 18.00’de fener alayı yapılacak. Daha sonra farklı ilçelerde Manga ve Alaca konserleri yapılacak.

BURSA: İnegöl ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında bu akşam Candan Erçetin konseri yapılacak.

BALIKESİR: Opera sanatçıları Didem ve Sinem Balık, Altıeylül Hasan Can Kültür Merkezi’nde Cumhuriyet şarkılarını seslendirdi. Öte yandan; Zeynep Bastık, Avlu Yaşam Merkezi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak için yurttaşlarla buluşuyor.

ÇANAKKALE: Cumhuriyetin 101. yaşı, Cumhuriyet Meydanı’nda fener alayı eşliğinde kutlanacak. 100. Yıl Meydanı’nda ise Orkestroia konseri yapılacak. Çanakkale Belediyesi, Genç Çanakkale Gönüllüleri ve Çanakkale Gençlik Meclisi ile birlikte Çanakkale Belediyesi Kültür Merkezi’nde Cumhuriyet Balosu düzenleyecek.

ADANA: 19.23’te Uğur Mumcu Meydanı’na meşaleli yürüyüş düzenlenecek. Yürüyüşün ardından meydanda Mor ve Ötesi sahne alacak.

ANTALYA: Konyaaltı Varyant’ta fener alayı ile başlayacak kutlamalar Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek Kenan Doğulu konseri ile devam edecek.

SİNOP: Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında dün Hükümet Meydanı’nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, il protokolü ile birlikte törene katıldı. Bu akşam ise Uğur Mumcu Meydanı’nda, Pinhani grubu sahne alacak.