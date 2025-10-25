Cumhuriyetin 102. yılı Başkentte coşkuyla kutlanacak: Bando eşliğinde Fener Alayı Yürüyüşü yapılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı cumhuriyetin ilanının 102. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan cumhuriyetin değerlerine, ulusal birlik ve dayanışma ruhuna vurgu yapacak kutlama programı; 29 Ekim Çarşamba günü Zafer Çarşısı önünde düzenlenecek törenle başlayacak.

Cumhuriyet Ateşi’nin yakılacağı törende İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu yapılacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da programa katılarak cumhuriyetin 102. yılına özel bir konuşma yapacak.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Zafer Genç Akademi gençler için kapılarını açacak. Kutlama programı kapsamında Samsun Atakum Belediyesi “Cumhuriyet Kadınları Bandosu”, Cumhuriyet marşlarını seslendirecek; ardından Seğmenler gösterisi ile Başkent’in tarihi kültür geleneği yeniden canlanacak.

Saat 20.30’da bando eşliğinde başlayacak Fener Alayı Yürüyüşü, Mareşal Atatürk Anıtı’ndan 1. Meclis’e kadar uzanacak. Binlerce Ankaralı, ellerinde meşalelerle Cumhuriyet marşlarını söyleyerek, Atatürk’ün emaneti Cumhuriyet’i coşkuyla selamlayacak.

Yürüyüşün ardından kortej,1. Meclis önüne vararak kutlamaları sonlandıracak.