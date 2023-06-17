Cumhuriyet'ten Barış Doster açıklaması

Prof. Dr. Barış Doster’in Cumhuriyet’te yayımlanan yazılarına bugünden başlayarak son verilmiştir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.06.2023 - 16:59
Cumhuriyet'ten Barış Doster açıklaması
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Bu karar; Doster’in, gazetenin yayımlanmasından sorumlu Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu’nda alınan kimi kararlara da uymayarak, Yönetim Kurulu üyesi olduğu vakıf aleyhine Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı başvurular üzerine verilmiştir.

Okurlarımıza saygıyla duyurulur.


Cumhuriyet Cumhuriyet Vakfı Barış Doster

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