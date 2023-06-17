Cumhuriyet'ten Barış Doster açıklaması

Yayınlanma: 17.06.2023 - 16:59

Güncelleme: 17.06.2023 - 16:59

Bu karar; Doster’in, gazetenin yayımlanmasından sorumlu Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu’nda alınan kimi kararlara da uymayarak, Yönetim Kurulu üyesi olduğu vakıf aleyhine Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı başvurular üzerine verilmiştir.

Okurlarımıza saygıyla duyurulur.