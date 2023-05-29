Cumhur'u karıştıran paylaşım: Görüntülere düştüğü not ittifakı ayağa kaldırdı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın Erdoğan’ın balkon konuşmasına davet edildiği anları “Milli Görüş Lideri 5 yıl sonra devralacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde” ifadeleriyle paylaşan YRP Gençlik Kolları Başkanı Güner’e Cumhur İttifakı'ndan tepki yağdı.
Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray’da yaptığı balkon konuşmasının ardından Cumhur İttifakı ortaklarını da sahneye çağırdı.
Liderlerin haricinde Sinan Oğan’ın da davet edildiği sahneye HÜDA PAR, MHP, BBP, DSP, Yeniden Refah Partisi liderleri tek tek sahneye gelip el ele tutuştu.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın Saray’da sahneye davet edildiği anları paylaşan YRP Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner “Milli Görüş Lideri 5 yıl sonra devralacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde” ifadelerini kullandı.
Güner’in paylaşımına AKP’liler sosyal medyada tepki gösterdi. AKP çevrelerinde büyük tepki toplayan paylaşım ittifakın diğer üyeleri tarafından da sert bir şekilde eleştirildi.
Gazeteci Erem Şentürk, söz konusu paylaşımı alıntılayarak, "Hadsiz, şımarık ve tehlikeli oluşumlar bunlar" dedi.
YRP Gençlik Kolları Başkanı Güner daha sonra paylaşımını sildi.
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