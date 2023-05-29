2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Cumhur'u karıştıran paylaşım: Görüntülere düştüğü not ittifakı ayağa kaldırdı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın Erdoğan’ın balkon konuşmasına davet edildiği anları “Milli Görüş Lideri 5 yıl sonra devralacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde” ifadeleriyle paylaşan YRP Gençlik Kolları Başkanı Güner’e Cumhur İttifakı'ndan tepki yağdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2023 - 16:44
Cumhur'u karıştıran paylaşım: Görüntülere düştüğü not ittifakı ayağa kaldırdı
Abone Ol google-news

Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray’da yaptığı balkon konuşmasının ardından Cumhur İttifakı ortaklarını da sahneye çağırdı. 

Liderlerin haricinde Sinan Oğan’ın da davet edildiği sahneye HÜDA PAR, MHP, BBP, DSP, Yeniden Refah Partisi liderleri tek tek sahneye gelip el ele tutuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın Saray’da sahneye davet edildiği anları paylaşan YRP Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner “Milli Görüş Lideri 5 yıl sonra devralacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde” ifadelerini kullandı. 

Güner’in paylaşımına AKP’liler sosyal medyada tepki gösterdi. AKP çevrelerinde büyük tepki toplayan paylaşım ittifakın diğer üyeleri tarafından da sert bir şekilde eleştirildi.

Gazeteci Erem Şentürk, söz konusu paylaşımı alıntılayarak, "Hadsiz, şımarık ve tehlikeli oluşumlar bunlar" dedi. 

YRP Gençlik Kolları Başkanı Güner daha sonra paylaşımını sildi. 


YRP Yeniden Refah Partisi fatih erbakan AKP Saray

İlgili Haberler

Seçimin ardından bir hisse ekside

Seçimin ardından bir hisse ekside
CHP'li Mehmet Akif Hamzaçebi'den 'seçim sonrası' özeleştirisi: 'Adeta Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na hediye edildi'

CHP'li Mehmet Akif Hamzaçebi'den 'seçim sonrası' özeleştirisi: 'Adeta Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na hediye edildi'
Son Dakika: Cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tur kesin sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK'den 'kesin sonuç' açıklaması

Son Dakika: Cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tur kesin sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK'den 'kesin sonuç' açıklaması

En Çok Okunan Haberler