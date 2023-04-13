Cunda Adası kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi sınırları içerisinde bulunan Cunda Adası kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2023 - 10:20
Cunda Adası kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Abone Ol google-news

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı olan Cunda Adası, Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca "Afyonkarahisar İli Çay ve Bolvadin İçme Suyu Arıtma Tesisi Birliği" ile merkezi Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde olmak üzere "Doğal Şehirler Birliği"nin kurulmasına karar verildi.



Cunda Adası Resmi Gazete

İlgili Haberler

Resmi Gazete'de duyuruldu: İran menşeli polyester elyaf ithalatında korunma önlemine soruşturma

Resmi Gazete'de duyuruldu: İran menşeli polyester elyaf ithalatında korunma önlemine soruşturma
Basın Kartı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Basın Kartı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Kentsel dönüşüm kredisinde limitler artırıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Kentsel dönüşüm kredisinde limitler artırıldı

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler