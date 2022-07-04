Cüneyt Arkın'ın adı Beşiktaş'taki Sanatçılar Parkı'nda yaşayacak

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 17:36

Sinemamızın usta ismi Cüneyt Arkın (85), geçen hafta kalbinin durması sonucu kaldırığı hastanede yaşamını yitirmişti. İstanbul'da düzenlenen törenlerle son yolculuğuna uğurlanan Cüneyt Arkın için ikamet ettiği Beşiktaş ilçesindeki Sanatçılar Parkı’nda da bir taziye düzenlenmişti. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, usta sanatçının isminin Beşiktaş’ta yaşatılacağını belirtmişti.

Beşiktaş Belediye Meclisi'nin bugün yapılan temmuz ayı toplantısında, konu gündeme alınarak oybirliğiyle kabul edildi. Cüneyt Arkın’ın adı, Etiler'de bulunan Sanatçılar Parkı’na verildi. Başkan Akpolat, alınan karar sonrası şunları söyledi:

"Belediye meclisimizin temmuz ayı toplantısının birinci birleşimini gerçekleştirdik. Geçen hafta kaybettiğimiz sinemamızın önemli değeri, komşumuz Cüneyt Arkın’ın adını Etiler Sanatçılar Parkı'na verme teklifimiz oybirliğiyle kabul edildi. Usta sanatçımızın anısını Beşiktaş'ta daima yaşatacağız.”