Müjdat Gezen, Cüneyt Arkın'ın öldüğü günü anlattı: 'Onu o kadar özleyeceğim ki...'
Usta sanatçı Müjdat Gezen, 28 Haziran'da hayata veda eden Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Cüneyt Arkın'ın yaşamını yitirdiği günü anlattı. "Bu dünyadan bir Fahrettin Cüreklibatır geçti. İz bıraktı çok. Bir gözüm de yaş var onu kaybettim diye, diğer gözümde mutluluk var onu yakından tanıdım diye..." ifadelerini kullanan Gezen, 'Cüneyt Arkın'ı Cumhuriyet için kaleme aldı...
Yeşilçam'ın ustası, sanatçı Cüneyt Arkın, hayatını kaybetti. Arkın, 28 Haziran gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada 'kalp durması' sebebiyle yaşamını yitirdi.
Acı haber, tüm Türkiye'yi kısa sürede yasa boğdu. Pek çok ünlü isim, Arkın ile olan anılarını ve fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Arkın'ın filmleri, hayat verdiği karakterler ve açıklamaları da yeniden gündem oldu.
MÜJDAT GEZEN 'O GÜNÜ' ANLATTI
Arkın'ın yakın dostu, gazetemiz yazarı usta sanatçı Müjdat Gezen, 4 Temmuz Pazartesi 2022 tarihli "Cüneyt Abim..." başlıklı yazısında; ağabeyi, yol arkadaşı Cüneyt Arkın'ı anlattı.
"Bir insan bu kadar mı iyi olabilirdi?" diye soran Gezen, "İlk oyunun perde arasında odasına girdim, 'Abi bundan sonraki oyunlarımda yoksun' dedim. 'Neden?' dedi. 'Çünkü benden fazla alkış alıyorsun' dedim. Sarıldık birbirimize ve bir daha hiç ayrılmadık. Üç oyunumda oynadı. Yine aldı alkışlarını" ifadelerini kullandı.
"DOKTORLAR ÇOK ÇABA GÖSTERMİŞ..."
Cüneyt Arkın'ın yaşamını yitirdiği akşamı anlatan Gezen, yazısında şu ifadelere yer verdi:
"Üç gün önce Betül telefon etti:, 'Zor nefes alıyor' dedi. Hemen aile doktorum Gündüz’ü evine yolladım. Telefonla konuştum abimle, 'Nefesim iyi değil ya' dedi. Koahtı. Bir alet vardı oksijen veren. O alet getirildi eve. Doktor Gündüz Yavuzer telefonda bana, 'Pek iyi görmedim' dedi... Gece yarısı uyanmış ve kalbi durmuş. Doktorlar çok çaba göstermişler ama abimi geri döndürememişler. Onu o kadar özleyeceğim ki... Hep güzel günlerimiz oldu birlikte. Aile dostum canım ciğerim, Betül’ün canı ciğeri, evlatlarının can babasıydı. Bizim tiyatroda sevmeyeni yoktu. Bütün kadrom telefonla arayıp ağlıyorlar. Ben de ağlıyorum. Çok ağlıyorum. Onu Zincirlikuyu’daki yerine götürdük. Artık nefes almaya ihtiyacı yok. Aslanlar gibi adam bize veda etti ve gitti. Bu dünyadan bir Fahrettin Cüreklibatır geçti. İz bıraktı çok. Bir gözüm de yaş var onu kaybettim diye, diğer gözümde mutluluk var onu yakından tanıdım diye... Rahat uyu abim."
Müjdat Gezen'in 4 Temmuz Pazartesi, 2022 tarihli "Cüneyt Abim..." başlıklı yazısının tamamını okumak için tıklayın.
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