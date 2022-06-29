Cüneyt Arkın’ın doğduğu köyde büyük üzüntü: 'Karımın sevdiği papatyaları ekeceğim' demişti...
Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybetmesi, doğduğu Eskişehir'in Karaçay Mahallesi'nde üzüntüyle karşılandı. Muhtar Metin Erul, "Çocukluğumuz, filmlerini izlemekte geçti." dedi. Kent merkezinde ise çocuklar, eşi için çiçek ekeceğini geçen ay sosyal medyadan duyuran sanatçının yerine, adının verildiği parkı papatyalarla donattı.
Yeşilçam'ın ustası, sanatçı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti. Arkın, 28 Haziran gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada 'kalp durması' sebebiyle yaşamını yitirdi.
Acı haber, tüm Türkiye'yi kısa sürede yasa boğdu. Pek çok ünlü isim, Arkın ile olan anılarını ve fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Arkın'ın filmleri, hayat verdiği karakterler ve açıklamaları da yeniden gündem oldu.
DOĞDUĞU KÖYDE BÜYÜK ÜZÜNTÜ
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı 90 nüfuslu Karaçay Mahallesi'nde 1937 yılında doğan Arkın'ın ölümü, memleketinde üzüntüyle karşılandı.
Karaçay Muhtarı Metin Erul, Cüneyt Arkın'ın bir süre köyde yaşadıktan sonra ayrıldığını ifade ederek, "Başımız sağ olsun. Biz de çok üzüntülüyüz. Eşinin, dostunun, akrabasının başı sağ olsun. Bizim köyde yetişmiş olduğu için ve bizim köyün insanı olduğu için biz de çok üzgünüz. Burada Cüneyt Arkın'ın adına bir şey yapmak isteriz. Çeşme veya orman yaparak anısını yaşatmak istiyoruz" dedi.
Urul, "Köyümüzün evladı. Burada koyun bakmış, ata binmiş zamanında. İstanbul'a gidince buralarda pek fazla görmedik. Allah rahmet eylesin, köyümüzün insanı. Köyümüzde doğmuş, büyümüş, ata binmiş, koyun bakmış bir ağabeyimiz. Çocuklarımız filmleriyle geçti. Çocukluğumuzda çok filmini izledik. Devamlı onun filmlerini izlerdik. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.
PARK PAPATYALARLA DONATILDI
Cüneyt Arkın, 11 Mayıs'ta sosyal medya hesabından, "İlerleyen günlerde Eskişehir'e bağlı dünyaya geldiğim Odunpazarı ilçesindeki Cüneyt Arkın Parkı'na gidip bol bol karımın sevdiği papatyaları ekeceğim" diye paylaşımda bulunmuştu.
Arkın'ın hayatını kaybetmesinin ardından Orhangazi kreşindeki çocuklar, öğretmenleriyle Odunpazarı Belediyesi tarafından yaptırılan Cüneyt Arkın Parkı'na geldi.
Ellerinde papatyalarla dolaşan çocuklar daha sonra belediye ekipleriyle birlikte papatyaları parkın çeşitli yerlerine ekti. Çiçeklerin can sularını da veren çocuklar, oyunlarını da parkta oynadı.
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