Cüneyt Özdemir kimdir, kaç yaşında? Cüneyt Özdemir nerede yaşıyor, aslen nereli?

23 Ağustos 2022 Salı, 16:26

Türkiye'nin tanınmış isimlerinden Cüneyt Özdemir, uzun yıllardır birçok alanda yaptığı çalışmalarla tanınıyor. Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Özdemir'e dair merak edilenleri derledik.

CÜNEYT ÖZDEMİR KİMDİR?

8 Şubat 1970'te, Ankara'da doğan Cüneyt Özdemir, ilk ve ortaokulu Yükseliş Koleji'nde, lise eğitimini ise Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünden mezun oldu.

CÜNEYT ÖZDEMİR KARİYERİ

Cüneyt Özdemir, 1990'dan itibaren basın yayın kuruluşlarında çalışmaya başladı. 1992'de muhabir olarak çalışmaya başladığı Mehmet Ali Birand'ın sunuculuğunu ve yapımcılığını yaptığı, 32. Gün haber programında 8 yıl zarfında genel yayın yönetmenliği dahil çeşitli görevlerde bulundu.

1993'te British Council bursu ile Londra'da kaldı. Bir yıl süreyle Siyaset Meydanı programının yönetmenliğini yaptı.

CÜNEYT ÖZDEMİR ÖZEL YAŞAMI

Cüneyt Özdemir, ilk evliliğini 2006 Nisan ayında reklamcı Ayşe Bali ile yaptı, çift daha sonra boşandı. 2007 yılında Nefise Karatay ile adı anılan Cüneyt Özdemir, 3 Şubat 2011 tarihinde yönetmen Türker İnanoğlu ve oyuncu Gülşen Bubikoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu ile Paris Büyükelçiliği'nde evlendi. Çiftin Ali Mavi (d.7 Nisan 2012) adında bir oğlu vardır. Cüneyt Özdemir, Google Türkiye Ürün Pazarlama Müdürü olan eşi Zeynep'in görevi dolayısıyla Londra'ya taşındı.

Çeşitli ülkelerde savaş muhabirliği görevi yapmış olan Özdemir, uzun süre San Francisko ve Newyork'ta yaşamıştır. Özdemir ve ailesi şu anda İstanbul'da yaşamaktadır.



Gerçek bir sinema meraklısı olan 52 yaşındaki Cüneyt Özdemir'in hobileri arasında dalış, surf, yelken ve denizcilik var.

CÜNEYT ÖZDEMİR'İN ÇALIŞMALARI

Belgesel:

Kız Kulesi Efsanesi

Meşin Yuvarlağın Türkiye Serüveni

Festival

Araba Sevdası

Herkesin Babasının Anlatacak Bir Hikâyesi Var

Paranın Serüveni

Suya Vurulan Altın Kelepçe

Dizi:

Sağır Oda (yapımcı) - 2006-2007

Kurtlar Vadisi (Konuk Oyuncu 60.bölüm) - 2004

Tv programı:

32. Gün

5N1K

Siyaset Meydanı

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Sıra Dışı Bir Gün

Kitap: