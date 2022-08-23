Mariam Kavakçı kimdir? Mariam Kavakçı kimin kızı, ne iş yapıyor? Mariam Kavakçı kaç yaşında?

23 Ağustos 2022 Salı, 13:06

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarından Mariam Kavakçı, sosyal medya hesabından peş peşe provokatif paylaşımlarla Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu hedef alırken, Erdoğan'ın halife olarak adlandırıldığı bir fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı. Peki, gündeme gelen isim Mariam Kavakçı kimdir?

MARİAM KAVAKÇI KİMDİR?

Fazilet Partisi'nden 18 Nisan 1999 seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak seçilen, 2 Mayıs 1999'da TBMM'de ant içme törenine yasak olduğu hâlde başörtülü gelince meclisten çıkması istenen, daha sonra bakanlar kurulu kararıyla ABD vatandaşı olduğunu bildirmediği için vatandaşlıktan çıkartılan Merve Kavakçı'nın kızı Mariam Kavakçı, şu sıralar tartışılan isimlerden.

Mariam Kavakçı, Merve Kavakçı'nın üniversite birinci sınıftayken Ürdün asıllı ABD vatandaşı Ali Ahmad Abushanab ile yaptığı evlilikten olan kızıdır. 1990 yılında doğan Mariam Kavakçı, 32 yaşındadır.

MARİAM KAVAKÇI NE İŞ YAPIYOR?

Mariam Kavakcı konuşma dili patoloğu olarak tanıtılıyor. Mariam Kavakçı'nın araştırma alanları arasında dil işlemenin nörobiyolojik yönleri, motor-dil etkileşimleri, dil bozuklukları ve bunların genomik özellikleri bulunmaktadır.

Mariam Kavakcı 2017 yılında, İkinci Yüksek Lisans derecesini Texas Üniversitesi'nde İletişim Bilimleri ve Bozuklukları bölümünde tamamlamıştır.

2019 yılının Ocak ayında Cumhurbaşkanı danışmanı olarak ismi açıklanan Mariam Kavakçı hala bu görevine devam etmektedir.