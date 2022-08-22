Mansur Yavaş paylaşımı yapan Mark Hamill kimdir?

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:20

25 Eylül 1951'de ABD'de doğan Mark Hamill oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır. 1978 yılında Marilou York ile evlenen Hamill'in bu evlilikten Nathan Hamill, Chelsea Hamill, Griffin Hamill isimli çocukları vardır.

Star Wars filminde canlandırdığı Luke Skywalker karakteri ile tanınmaktadır.

MARK HAMİLL FİLMLERİ

Wizards (1977) (ses)

Yıldız Savaşları: Bölüm IV - Yeni Bir Umut (1977)

Corvette Summer (1978)

Sam Fuller and the Big Red One (1979)

Yıldız Savaşları: Bölüm V - İmparator (1980)

The Big Red One (1980)

The Night the Lights Went Out in Georgia (film) (1981)

Britannia Hospital (1982)

Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (1983)

Nausicaä of the Valley of the Wind (1984) (İngilizce dublaj)

Castle in the Sky (1986) (İngilizce dublaj)

Slipstream (1989 film) (1989)

Fall of the Eagles (1989)

The Little Mermaid (1989) (ses)

Midnight Ride (1990)

The Guyver (film) (1991)

Black Magic Woman (1991)

Batman: The Animated Series (ses)

Sleepwalkers (1992)

Time Runner (1993)

Batman: Mask of the Phantasm (1993) (ses)

Silk Degrees (1994)

The Raffle (1994)

Village of the Damned (1995 film) (1995)

Laserhawk (1997)

Hamilton (film) (1998)

Watchers Reborn (1998)

Scooby-Doo on Zombie Island (1998) (ses)

Gen (1999) (ses)

Wing Commander (film) (1999)

Walking Across Egypt (film) (1999)

Sinbad: Beyond the Veil of Mists (2000) (ses)

Scooby-Doo and the Alien Invaders (2000) (ses)

Joseph: King of Dreams (2000) (ses)

Batman Beyond: Return of the Joker (ses)

Thank You, Good Night (2001)

Jay and Silent Bob Strike Back (2001)

Earth Day (2001) (ses)

Balto II: Wolf Quest (2002) (ses)

Aero-Troopers: The Nemeclous Crusade (2003) (ses)

Reeseville (2003)

Comic Book: The Movie (2004) (yönetmen)

Repitition (2005)

Avatar: The Last Airbender (2005) (ses)

Thru the Moebius Strip (2005) (ses)

Ultimate Avengers 2 (2006) (ses)

Tom and Jerry: Shiver Me Whiskers (2006) (ses)

Robotech: The Shadow Chronicles (2006) (ses)

Marvel: Ultimate Alliance (2006) (ses)

Sürekli Dizi (2010) (ses)

Star Wars: The Force Awakens (2016)

The Flash

Star Wars? The Last Jedi (2017)

Star Wars? Rise of SkyWalker (2019)

MARK HAMİLL'DEN MANSUR YAVAŞ'A DESTEK

Dünyaca ünlü Star Wars filminde Luke Skywalker karakterini canlandıran oyuncu Mark Hamill, Twitter'da bir takipçisinin "Mansur Yavaş'ın kazanacağı yönünde bir paylaşım yapar mısın" talebi üzerine, "Mansur Yavaş kazansın" paylaşımında bulundu.







