Mansur Yavaş paylaşımı yapan Mark Hamill kimdir?
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a dünyaca ünlü oyuncu Mark Hamill'den sürpriz bir destek geldi. Peki, Mark Hamill kimdir? Mansur Yavaş ile ilgili hangi açıklamayı yaptı?
25 Eylül 1951'de ABD'de doğan Mark Hamill oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır. 1978 yılında Marilou York ile evlenen Hamill'in bu evlilikten Nathan Hamill, Chelsea Hamill, Griffin Hamill isimli çocukları vardır.
Star Wars filminde canlandırdığı Luke Skywalker karakteri ile tanınmaktadır.
MARK HAMİLL FİLMLERİ
Wizards (1977) (ses)
Yıldız Savaşları: Bölüm IV - Yeni Bir Umut (1977)
Corvette Summer (1978)
Sam Fuller and the Big Red One (1979)
Yıldız Savaşları: Bölüm V - İmparator (1980)
The Big Red One (1980)
The Night the Lights Went Out in Georgia (film) (1981)
Britannia Hospital (1982)
Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (1983)
Nausicaä of the Valley of the Wind (1984) (İngilizce dublaj)
Castle in the Sky (1986) (İngilizce dublaj)
Slipstream (1989 film) (1989)
Fall of the Eagles (1989)
The Little Mermaid (1989) (ses)
Midnight Ride (1990)
The Guyver (film) (1991)
Black Magic Woman (1991)
Batman: The Animated Series (ses)
Sleepwalkers (1992)
Time Runner (1993)
Batman: Mask of the Phantasm (1993) (ses)
Silk Degrees (1994)
The Raffle (1994)
Village of the Damned (1995 film) (1995)
Laserhawk (1997)
Hamilton (film) (1998)
Watchers Reborn (1998)
Scooby-Doo on Zombie Island (1998) (ses)
Gen (1999) (ses)
Wing Commander (film) (1999)
Walking Across Egypt (film) (1999)
Sinbad: Beyond the Veil of Mists (2000) (ses)
Scooby-Doo and the Alien Invaders (2000) (ses)
Joseph: King of Dreams (2000) (ses)
Batman Beyond: Return of the Joker (ses)
Thank You, Good Night (2001)
Jay and Silent Bob Strike Back (2001)
Earth Day (2001) (ses)
Balto II: Wolf Quest (2002) (ses)
Aero-Troopers: The Nemeclous Crusade (2003) (ses)
Reeseville (2003)
Comic Book: The Movie (2004) (yönetmen)
Repitition (2005)
Avatar: The Last Airbender (2005) (ses)
Thru the Moebius Strip (2005) (ses)
Ultimate Avengers 2 (2006) (ses)
Tom and Jerry: Shiver Me Whiskers (2006) (ses)
Robotech: The Shadow Chronicles (2006) (ses)
Marvel: Ultimate Alliance (2006) (ses)
Sürekli Dizi (2010) (ses)
Star Wars: The Force Awakens (2016)
The Flash
Star Wars? The Last Jedi (2017)
Star Wars? Rise of SkyWalker (2019)
MARK HAMİLL'DEN MANSUR YAVAŞ'A DESTEK
Dünyaca ünlü Star Wars filminde Luke Skywalker karakterini canlandıran oyuncu Mark Hamill, Twitter'da bir takipçisinin "Mansur Yavaş'ın kazanacağı yönünde bir paylaşım yapar mısın" talebi üzerine, "Mansur Yavaş kazansın" paylaşımında bulundu.
Video Haberler
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
- Değeri 70 bin TL
- Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı
- Ölüme davetiye çıkardılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı
- İstanbulkart'ta yeni dönem: Son tarih verildi
- Altılı masadan ortak açıklama
- Tanju Özcan'ın makam şoförü genel müdür olarak atandı
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- 'Bir Bakan milletine bunu nasıl yapar?!'
- Üç isim için harekete geçildi
- Korkutan yeni bir salgın daha...
- Katliam gibi kazada yeni gelişme!
- Gaziantep'teki kazada yeni gelişme!