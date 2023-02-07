Cüneyt Özdemir'in yayınına bağlanan kadın gözyaşlarıyla anlattı: Artık Antakya yok, Hatay yok

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 08:11

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 10:19

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin vurduğu 10 ilden biri olan Hatay'a yardım ulaştırılmamasına tepkiler büyüyor.

Bölgeden yardım çağrıları ardı ardına geliyor. Hatay Büyükşehir Belediyespor'un eski başkanı Zekiye Yiğitbaşı da yardım çağrısı yapanlardan biri.

YouTube'da canlı yayın yapan Cüneyt Özdemir'in kanalına konuk olan Zekiye Yiğitbaşı, son durumun sorulması üzerine gözyaşlarını tutamadı.

'ANTAKYA ARTIK YOK'

Yardımın gelmemesine isyan eden Yiğitbaşı şu şekilde konuştu:

"10 bloklu, kocaman bir site yerle bir oldu. Binlerce kişi öldü! Hiçbir şey yok...

Durum çok vahim, Antakya artık yok. Atatürk'ün emaneti artık Hatay yok. Binlerce kişi öldü binlerce kişi. Terk edildik, her zamanki gibi terk edildik. AFAD yok, devlet yok, kimse yok. Hatay nerede Suriye'de mi?

'ANNEMİ KAYBETTİM GALİBA BİLMİYORUM'

Açız, susuzuz. Çocuklar, torunlar yanımda. Annemi kaybettim galiba. Galiba kaybettim, bilmiyorum. Şehir dışına çıkma ihtimali yok, yollar yarılmış. Uçaklar geliyor geri gidiyormuş. Arabalarda oturuyoruz.

Hiçbir yardım yok, AFAD çökmüş burada. Dışarıdan gelecek olan yardımları bekliyoruz. Kimse gelmedi hâlâ."