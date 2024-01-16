Çuvallar arasında gizlenmiş olarak bulundu: 85 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 85 kilo 750 gram skunk ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 16.01.2024 - 12:12
Çuvallar arasında gizlenmiş olarak bulundu: 85 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmalarını yürütüyor. 

Ekipler, gece saatlerinde uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir aracı takibe alarak operasyon düzenledi. 

Narkotik köpeklerinin de hazır bulunduğu operasyonda Karaköprü ilçesi sınırlarında durdurulan araçta çuvallar içerisine gizlenmiş 85 kilo 750 gram skunk maddesi ele geçirilirken, araçtaki bir kişi gözaltına alındı.

Operasyon sonrası detayları paylaşan Vali Hasan Şıldak, “Azimle çalışan polisimizi tebrik ederim. Uyuşturucu ile mücadelemiz sürecektir” ifadelerini kullandı.


Şanlıurfa skunk uyuşturucu

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