Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 16.01.2024 - 09:52
Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çivril ve Sarayköy ilçelerinde belirlediği adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Evlerde narkotik köpeği yardımıyla yapılan aramalarda 20 gram eroin, 370 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği, 5 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 130 lira ele geçirildi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.


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