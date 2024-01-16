Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Yayınlanma: 16.01.2024 - 09:52

Güncelleme: 16.01.2024 - 09:52

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çivril ve Sarayköy ilçelerinde belirlediği adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Evlerde narkotik köpeği yardımıyla yapılan aramalarda 20 gram eroin, 370 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği, 5 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 130 lira ele geçirildi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.