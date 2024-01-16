Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çivril ve Sarayköy ilçelerinde belirlediği adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Evlerde narkotik köpeği yardımıyla yapılan aramalarda 20 gram eroin, 370 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği, 5 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 130 lira ele geçirildi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
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