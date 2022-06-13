Çuvallarla yol kenarına bıraktılar: Arnavutköy'de kimyasal olduğundan şüphelenilen madde büyük endişe yarattı
Arnavutköy’de ormanlık alana bırakılan, yaklaşık 20 çuval kimyasal olduğu düşünülen madde paniğe neden oldu. Madden kötü bir koku yayılırken, derenin köpürdüğünü gören yurttaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı.
Arnavutköy’de Pazar günü sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından, ormanlık alana ne zaman bırakıldığı belli olmayan yaklaşık 20 çuval dolusu maddeden duman çıktığı görüldü.
Çevreye kötü bir koku yayılırken, yol kenarındaki derenin de köpürdüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri geldi. Kimyasal madde olduğu düşünülen maddenin bırakıldığı alan ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Maddenin AFAD yetkilileri tarafından alınan numunelerin incelenmesinin ardından ne olduğu ortaya çıkacak. Öte yandan maddenin döküldüğü alan havadan görüntülendi.
"İNSAN ÖLDÜREBİLİR, ENDİŞE DUYULMALI"
Hacımaşlı Mahalle Muhtarı Hayri Pekçetin, “Bunun ne olduğunu bilmiyoruz ama insanlar görünce endişeleniyorlar. Ben dün akşam buradan geçtim. Görmedim, gece bırakılmış olabilir. İnsanlar zehirlenmekten korkuyorlar, bizim köyün meydanına bile döküyorlar. Engel olamıyoruz. Burası orman içerisi, denetimi nasıl olur bilmiyorum. Hafriyat artık alıştığımız bir şey oldu ama bu kimyasal biraz farklı oldu. Bu insan öldürebilir, çok ciddi cezası olması lazım. Bu dere Sazlıdere Barajı’na akıyor ve zaman zaman buradan İBB su ihtiyacını karşılıyor. Endişe duyulması gereken bir konu yani. Bu koku gerçekten çok şiddetli ve rahatsızlık verici” dedi.
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