Çöpler Altın Madeni, Erzincan'da yaşamı tehdit ediyor

07 Haziran 2022 Salı, 04:00

Türkiye’nin ikinci en büyük altın madeni olan Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni, üç kat daha genişletilmek isteniyor. Su kaynakları ve canlı yaşamına tehdit oluşturan madenin, 600 futbol sahası büyüklüğünde siyanür ve sülfürik asitli atık çıkaracağı düşünülüyor. İliç Doğa ve Çevre Platformu, bu duruma tepki gösterdi.

"İPTAL EDİLSİN"

İmza kampanyası başlatan platform şu ifadelere yer verdi:

“İliç’te 2010 yılından beri Kanadalı Anagold şirketi tarafından yürütülen altın madenciliği faaliyetleri coğrafyamızı yaşanmaz hale getirdi. Doğamızı ve yaşamımızı yok sayan ÇED olumlu kararının iptal edilmesini istiyoruz.”