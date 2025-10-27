ÇYDD'den 'burs' açıklaması: 'FETÖ kumpasına benzer iftira'

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan bir kullanıcının, burs aldığı kurumu ve kişileri hedef göstermesi tepki topladı.

“Dinle beni ve gör ırkçılık neymiş, sömürgecilik neymiş” sözleriyle başlayan paylaşımında 'Cumhuriyetçi' ve 'Atatürkçü' bir kurumdan burs aldığını belirten kişi, burs yardımında bulunanları ise “Kızıl saçlı, emekli olmuş, kendi hayatını anlamlı görmek için başkalarına burs veren kişiler” olarak tanımladı.

Paylaşımı yapan kullanıcı ayrıca, kendisine gösterilen ilgi ve değerin 'aşağılama ve etnik kimliğine saldırı' olduğunu öne sürdü.

Paylaşımın tepki toplamasının ardından söz konusu bursu veren kurumun Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) olduğu iddia edildi. ÇYDD Genel Merkezi ise iddialar üzerine bir açıklama yayınladı.

Yapılan araştırmalarda, söz konusu sosyal medya kullanıcısının ÇYDD Genel Merkezi ve Ankara’daki dört şubeden de burs almadığının tespit edildiği aktarıldı.

“EŞLEŞTİRME VE AYRIM YOK”

ÇYDD’de burs verenlerle burs alan gençlerin doğrudan eşleştirilmesi şeklinde bir uygulama bulunmadığına dikkat çekilen açıklamada, “Ayrıca burs veren gönüllülerimizin böyle bir talep veya beklenti içinde olmamalarına özen gösterilmektedir. Burs politikamızda öğrencilerin ekonomik durumu ve okul başarısı temel belirleyici ölçütlerdir” denildi.

Cumhuriyet’e konuşan ÇYDD Başkan Yardımcısı avukat Sedat Durna, “ÇYDD, 35 yıldır Atatürk ilke ve devrimlerinden, özellikle de Atatürk milliyetçiliği anlayışından hareketle; hiçbir ayrım yapmaksızın, ülkemizin tüm bölgelerinde sosyoekonomik koşulları elverişsiz gençlerimize, olanakları ölçüsünde burs desteği sağlamaktadır ve sağlamaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

“SUÇ DUYURUNDA BULUNULACAK”

Burs alan öğrencilerin tamamına yakınının aynı zamanda Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan burs veya öğrenim kredisi de aldığını söyleyen Durna, sözlerine şöyle devam etti:

“Burs alan öğrencilerimizden her okul yılı başında güncel adli sicil kayıtları istenmektedir. 2009 yılında derneğimize yönelik kurgulanan FETÖ kumpasında da benzer iftiralar üretilmiş, ancak bunların tamamen kurgu olduğu yargı kararlarıyla kesinleşmiştir. ÇYDD’ye kumpas kuran örgüt üyelerinin yargılanmaları halen sürmektedir. Bu olayda da benzer biçimde, asılsız iddialarda bulunan kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır.”