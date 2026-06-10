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ÇYDD'den Fatoş Pınar Türker’e işkence açıklaması: “İnsan onuru her koşulda korunmalıdır”

ÇYDD'den Fatoş Pınar Türker’e işkence açıklaması: “İnsan onuru her koşulda korunmalıdır”

10.06.2026 22:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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ÇYDD'den Fatoş Pınar Türker’e işkence açıklaması: “İnsan onuru her koşulda korunmalıdır”

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), İBB davasında savunma yapan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in yargılama sürecine ilişkin dile getirdiği işkenceler hakkında açıklama yaptı. Dernek, tüm iddiaların etkin ve hızlı şekilde araştırılması gerektiğini vurguladı.
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Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), İBB davasında savunma yapan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in yargılama sürecine ilişkin dile getirdiği işkencelere dair açıklama yaptı. Dernek, şunları söyledi: 

“İBB davası kapsamında savunma yapan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in yargılama sürecine ilişkin dile getirdiği iddialar, insan hakları ve hukukun üstünlüğü açısından ciddiyetle ele alınmalısı gereken bir durumdur.

Demokratik hukuk devletinde adalet; soruşturma ve yargılama süreçlerinin insan onuruna, kişi hak ve özgürlüklerine ve adil yargılanma hakkına uygun yürütülmesiyle mümkündür.

İnsan onurunu, güvenliğini ve temel haklarını gözetmeyen hiçbir süreç hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz. Hukukun görevi, bireyi güç karşısında korumaktır. Bu nedenle tüm iddiaların ivedilikle ve etkin şekilde araştırılması adalete duyulan güven ve kamu vicdanı açısından tartışılmaz bir zorunluluktur.”

İlgili Konular: #ÇYDD #İBB soruşturma