ÇYDD, gençleri uzmanlarla buluşturuyor

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi, “Her yönüyle üreme sağlığı” başlıklı panelle gençleri uzmanlarla bir araya getirecek.,

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 29.04.2024 - 15:02
ÇYDD, gençleri uzmanlarla buluşturuyor
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Eğitim verdiği desteklerle fırsat eşitliği yaratan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi, gençleri alanında uzman kişilerle bir araya getirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yarın (30 Nisan) 18.30’da “Her yönüyle üreme sağlığı” başlıklı bir panel düzenlenecek. 

Etkinlikte Prof. Dr. Ümit İnceboz, Doç. Dr. Gülnaz Şahin, Dr. Çağlasu Sancaktar konuşmacı olarak yer alacak.

Uzmanlar söyleşi sonunda gençlerin üreme ve cinsel sağlıkla ilgili sorularına yanıt verecek.


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