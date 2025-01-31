ÇYDD: "Ordumuzun Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı çizgisi özenle korunmalıdır"

Yayınlanma: 31.01.2025 - 21:24

Güncelleme: 31.01.2025 - 21:24

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, "Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, bu hukuksuz kararı kabul etmediğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Atatürk’ün Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren benimsediği politika gereği Türk ordusu siyaset üstüdür; ordumuz, askerlerimiz güncel siyasal tartışmalara konu edilmemeli, ordumuzun Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı çizgisi özenle korunmalıdır" açıklamasında bulundu.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganı atan mezun teğmenlerden beşinin ihraç edilmesine ilişkin yazılı bir açıklamda bulunarak tepki gösterdi. ÇYDD tarafından, "Atatürk'ün askeri olmak onur" başlığıyla konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"30 Ağustos Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyen beş teğmenimizin, haklarında başlatılan soruşturma sonucunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edildiklerini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Bu karar, hukuka, adalete ve ulusal vicdana aykırı olduğu kadar, Cumhuriyetimizin temel ilkelerine ve tarihimize de ters düşmektedir. Mustafa Kemal Atatürk, laik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur. O’nun adını anmak, ilkelerine sahip çıkmak ve O’na bağlılığını ifade etmek, askerlerimiz için en onurlu görevler arasındadır.

"ORDUMUZUN ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİNE BAĞLI ÇİZGİSİ ÖZENLE KORUNMALI''

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, bu hukuksuz kararı kabul etmediğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Atatürk’ün Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren benimsediği politika gereği Türk ordusu siyaset üstüdür; ordumuz, askerlerimiz güncel siyasal tartışmalara konu edilmemeli, ordumuzun Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı çizgisi özenle korunmalıdır. Bu yanlış kararın geri alınması için yetkilileri sorumluluk almaya ve hukukun üstünlüğü ilkesini hatırlamaya davet ediyoruz!"