ÇYDD: 'Ulusal marşlar, ulusların bağımsızlık simgelerindendir ve ulusal dillerde öğretilip okutulması zorunludur'

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından Karaman’da bir okulda İstiklal Marşı'nın bir kısmının Arapça okutulmasına ilişkin yapılan açıklamada, “Ulusal marşlar, ulusların bağımsızlık simgelerindendir ve ulusal dillerde öğretilip okutulması zorunludur. Bu yanlış uygulamalardan dönülmesini ve ulusal değerlerimizin korunması konusunda gerekli özen ve hassasiyetin gösterilmesini istiyoruz” denildi.

ÇYDD tarafından Karaman’da “İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” etkinliğinde İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasının Arapça okunmasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İstiklal Marşımız, Türk Ulusu’nun kurtuluş savaşını ve bağımsızlık sürecini anlatan ulusal andımızdır. İstiklal Marşımız, şairi Mehmet Akif Ersoy tarafından Türkçe yazılmıştır. Anayasamızın değiştirilmesi teklif bile edilemez olan 2. maddesine göre devletimizin resmi dili Türkçe’dir. Son günlerde bazı okullarda İstiklal Marşımızın başka dillerde yazılıp okutulduğunu büyük şaşkınlıkla görmekteyiz. Ulusal marşlar, ulusların bağımsızlık simgelerindendir ve ulusal dillerde öğretilip okutulması zorunludur. Bu yanlış uygulamalardan dönülmesini ve ulusal değerlerimizin korunması konusunda gerekli özen ve hassasiyetin gösterilmesini istiyoruz.”