ÇYDD’nin unutulmaz başkanı Saylan 15 yıl önce aramızdan ayrıldı: 'Tarikatlara karşı uyarmıştı'

Yayınlanma: 18.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.05.2024 - 04:00

Saylan’ın toplumsal bir kimlik olarak çok geniş kitlelerce sevilmesi ve saygı görmesinde ilerici, eşitlikçi, mücadeleci ve paylaşımcı kişilik özelliklerinin payı olduğuna değinen ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, “Cüzzamın dokunmakla bulaşmayan ve tedavi edilebilir olduğunu topluma öğretti” dedi.

‘GERİCİLERİN HEDEFİYDİ’

Saylan’ın kız çocuklarının okutulmasını merkeze koyan mücadelesinin gerici odakları endişelendirdiğinin altını çizen Yüksel, “Devlet içinde kritik kurumlarda çok ciddi şekilde örgütlenen tarikat yapılarını ilk kez anlatan ve kamu yöneticilerini uyaran da Saylan olmuştur. Laik ve bilimsel eğitimden uzaklaşılarak ÇEDES ile eğitimde dinselleşmenin önünün açılması, oldubittiye getirilen müfredat değişiklikleriyle gelecek nesillerin nitelikli, laik ve bilimsel eğitim alma hakları engellenmektedir. Cumhuriyetimizin birikimini geriye götürmektedir” diye konuştu.

Ayrıca ÇYDD’den yapılan açıklamada derneğin kurucu üyesi ve ilk başkanı psikaytr ve bilim insanı Aysel Ekşi ölümünün 9. yılında anıldı.