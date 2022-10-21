CZN Burak'tan maaş beyanıyla ilgili tepkiler üzerine açıklama: Herkesin kazancı kendini ilgilendirir
Türkiye'de ve yurtdışında çok sayıda mekan sahibi olan 'CZN Burak', sanık olduğu bir davada maaşını 30 bin olarak beyan etmesi üzerine tepki çekti. Özdemir, tepkilerin üzerine "Herkesin kazancı kendini ilgilendirir. Birinin hakkını yiyecek en son kişiyim" açıklaması yaptı.
'CZN Burak' olarak bilinen Muhammed Burak Özdemir'in bir restoranının kış bahçesinde yaptığı düzenleme gerekçesiyle "İmar Kirliliğine neden olmak" suçundan yargılandığı davanın düşmesine karar verilmişti.
Muhammed Burak Özdemir, davada aylık gelirinin 30 bin lira olduğunu açıklamıştı. Türkiye'de ve yurtdışında çok sayıda mekanın sahibi olan Özdemir'in maaşıyla ilgili iddiası sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Özdemir, konuyla ilgili tepkiler üzerine Twitter hesabı üzerinden kısa bir açıklama yaptı. Özdemir, "Herkesin kazancı kendini ilgilendirir. Beni yakınen tanıyan herkes babam ile çalıştığımı bilir. Birinin hakkını yiyecek en son kişiyim, beni kimse kendisi ile karıştırmasın :)" ifadelerini kullandı.
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