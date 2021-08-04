Yangın söndürme çalışmalarına katılan CZN Burak'ın görüntüleri sosyal medyayı ikiye böldü

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 16:48

Türkiye'de 28 Temmuz tarihinden bu yana birçok noktada etkili olan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Yangın bölgelerine giden birçok ünlü de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Alevlerin sekiz gündür kontrol altına alınamadığı Antalya'ya giden isimlerden biri de 'CZN Burak! olarak tanınan ünlü işletmeci Burak Özdemir oldu.

Sosyal medyada 'CZN Burak' olarak tanınan ve bir fenomen haline gelen işletmeci Burak Özdemir, Antalya Manavgat'taki yangın söndürme çalışmalarına katıldı.



YANGIN TÜPÜYLE SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI

Burak Özdemir'in, sosyal medyada gündem olan videolarda; üzerinde beyaz gömlek ve beyaz ayakkabıyla, elinde ev tipi yangın tüpüyle her tarafı çevreleyen yangına müdahale ettiği görüldü.

'ŞOV' DİYEN DE OLDU, DESTEK VEREN DE

Özdemir'in o anları ise sosyal medyayı ikiye böldü. Görevlileri yavaşlattığını düşünen bazı sosyal medya kullanıcıları, CZN Burak'ı şov yapmakla suçladı. Bazıları da Burak Özdemir’e destek oldu.



TEPKİLER SONRASI AÇIKLAMA

Gelen tepkilerin ardından Burak Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Değerli arkadaşlar benim kimseden hiçbir zaman beklentim olmadı olamaz da… Ben sadece elimden geleni yapmaya çalışıyorum ve elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Bazı arkadaşların kötü niyetleri, yorumları onlara kalsın onlar ne derse desin ben elimden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğim."