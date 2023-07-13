D-100 Karayolu üzerinde kaldırıma bırakılan cisim polisi alarma geçirdi
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kaldırıma bırakılan cisim polis ekiplerini alarma geçti. Fünyeyle patlatılan cismin içerisindekilerinin kimyasal madde olma ihtimaline karşı incelenmek üzere numune alındı.
Kocaeli'nde dün akşam saatlerinde D-100 Karayolu üzerinde Tüpraş sapağında İlçe Emniyet Müdürlüğüne yakın bir noktada kaldırım üzerinde bir cisim gören yurttaşlar polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, tedbir amaçlı D-100 Karayolu'nu ulaşıma kapattı.
YOL ULAŞIMA KAPATILDI
Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında kaldırımdaki cisim bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı. Cismin içerisindekilerin kimyasal madde olabilme ihtimaline karşı incelenmek üzere numune alındı.
Yaklaşık üç saat süren çalışmanın ardından yol ulaşıma açıldı.
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