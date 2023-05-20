Gaziantep Havalimanı'nda 'yabancı cisim' alarmı: Uçuşlar iptal
Gaziantep Havalimanı'nda iddiaya göre tanımlanamayan bir cisim yüzünden tüm uçuşlar iptal edildi.
Gaziantep Havalimanı'nda havada bilinmeyen bir cisim görüldüğü için tüm uçuşların iptal edildiği öğrenildi.
Dün geceden beri havalimanında iniş kalkış trafiğinin tamamen durduğu bilgisi alındı.
AirtportHaber'in aktardığına göre, Türk Hava Yolları'nın alt markası Anadolujet'in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 MAX 8 tipi uçağı Adana Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.
Havalimanından çok sayıda uçuş da karşılıklı olarak iptal edildi.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Bölge çok sayıda İHA ve SİHA'nın faaliyet gösterdiği ancak uçuş iptallerinin bu durumdan kaynaklanıp kaynaklanmadığı ise bilinmiyor.
12 SAAT SÜRDÜ
Havalimanında gece yarısından itibaren durdurulan uçuşlar, yaklaşık 12 saat sonra normale döndü. Saat 11.30 sıralarında Gaziantep'ten seferler yeniden başladı. Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yapacağı seferler için hazırlıklar tamamlandı. Uçakların kısa süre içinde Gaziantep'e hareket etmesi planlanıyor.
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