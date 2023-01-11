D-100 Karayolu'n'da feci kaza: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Yayınlanma: 11.01.2023 - 09:10

Güncelleme: 11.01.2023 - 09:10

D-100 Karayolu, Göztepe mevkii Kadıköy istikametinde, saat 05.30 sıralarında ismi öğrenilemeyen ve erkek olduğu öğrenilen bir kişi, yolun karşısına geçmek istedi.

YOLA SAVRULDU

O sırada Kadıköy istikametine ilerleyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin çarptığı kişi yolda savruldu.

KURTARILAMADI

Otomobil ise olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yayanın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Hayatını kaybeden yaya ambulansla hastane morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu, Göztepe Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.