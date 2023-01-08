Körfez'de taş yüklü kamyon devrildi, D-100 İstanbul yönü ulaşıma kapandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde taş yüklü kamyonun virajda devrilmesi sonucu D-100 kara yolu İstanbul yönü ulaşıma kapanırken, sürücü yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında, D-100 yolu Körfez ilçesi geçişi Hereke Viyadüğü mevkinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden A.S. idaresindeki taş yüklü kamyon, virajda kontrolden çıkarak devrildi. Kaza nedeniyle yolun İstanbul yönü trafiğe kapanırken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi.
Araçtan çevredekiler tarafından çıkarılan sürücü A.S. sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yolun trafiğe kapanması nedeniyle yolda kalan araçlar, trafik ekipleri tarafından TEM Otoyolu'na yönlendirildi.
Devrilen kamyon, olay yerine getirilen vinç ile yoldan kaldırıldı.
Yolun yeniden ulaşıma açılabilmesi için temizlik çalışmaları başlatıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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