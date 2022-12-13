Büyükçekmece D-100'de kamyon devrildi, şoför ağır yaralandı
İstanbul Büyükçekmece'de D-100 Karayolu'nda mutfak tüpü taşıyan kamyon, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Kazada ağır yaralanan kamyon şoförü hastaneye kaldırıldı.
D-100 Karayolu Kumburgaz mevkiinden Beylikdüzü yönüne seyir halinde olan Yener K. yönetimindeki 24 AAE 731 plakalı mutfak tüpü taşıyan kamyon, saat 12.40 sıralarında, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
DURUMU AĞIR
İhbar üzerine kaza yerine bir çok polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Şoför K., ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.
Ekipler tüplerin patlama ihtimaline karşı önlemler aldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi.
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