Büyükçekmece D-100'de kamyon devrildi, şoför ağır yaralandı

İstanbul Büyükçekmece'de D-100 Karayolu'nda mutfak tüpü taşıyan kamyon, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Kazada ağır yaralanan kamyon şoförü hastaneye kaldırıldı.

DHA
13 Aralık 2022 Salı, 15:27
Büyükçekmece D-100'de kamyon devrildi, şoför ağır yaralandı
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D-100 Karayolu Kumburgaz mevkiinden Beylikdüzü yönüne seyir halinde olan Yener K. yönetimindeki 24 AAE 731 plakalı mutfak tüpü taşıyan kamyon, saat 12.40 sıralarında, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

DURUMU AĞIR

İhbar üzerine kaza yerine bir çok polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Şoför K., ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Ekipler tüplerin patlama ihtimaline karşı önlemler aldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi.


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