D-100 Karayolu'nda kaza... Kamyon devrildi, şoför yaralandı!

Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda kamyon devrildi. Kamyonun şoförünün hafif şekilde yaralandığı kaza nedeniyle D-100 Karayolu trafiğe kapanırken trafik akışı yan yoldan sağlanıyor.

DHA
Yayınlanma: 30.01.2024 - 10:11
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İstanbul'da D-100 Karayolu'nun Beylikdüzü mevkii Ankara istikametinde saat 09.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.

ŞOFÖR YARALANDI!

İddiaya göre; seyir halindeyken şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, devrildi. Kazada, şoför hafif şekilde yaralandı.

Devrilen kamyondaki koliler yola saçıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu trafiğe kapanırken, trafik akışının yan yoldan sağlandığı aktarıldı.


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