D-100 Karayolu'nda kaza... Kamyon devrildi, şoför yaralandı!
Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda kamyon devrildi. Kamyonun şoförünün hafif şekilde yaralandığı kaza nedeniyle D-100 Karayolu trafiğe kapanırken trafik akışı yan yoldan sağlanıyor.
İstanbul'da D-100 Karayolu'nun Beylikdüzü mevkii Ankara istikametinde saat 09.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.
ŞOFÖR YARALANDI!
İddiaya göre; seyir halindeyken şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, devrildi. Kazada, şoför hafif şekilde yaralandı.
Devrilen kamyondaki koliler yola saçıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu trafiğe kapanırken, trafik akışının yan yoldan sağlandığı aktarıldı.
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