Kartalkaya yolunda 'kaza tutanağı' tuttukları esnada cip çarptı: 2 yaralı

Yayınlanma: 29.01.2024 - 09:16

Güncelleme: 29.01.2024 - 09:18

Kartalkaya istikametinde seyreden Ergün D. yönetimindeki 14 ABC 788 plakalı Isuzu D-Max marka pikaba karşı yönden gelen Bülent A. idaresindeki 34 JC 5917 plakalı yolcu otobüsü çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar kar nedeniyle buzlanan yolda savruldu. Meydana gelen kaza sonrasında durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

KAZA TUTANAĞI TUTTUKLARI ESNADA CİP ÇARPTI

Jandarma ekipleri tarafından kaza tutanağının tutulduğu esnada, Kartalkaya istikametinden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CTC 982 plakalı Range Rover marka cip, kar nedeniyle buzlanan zeminde duramayarak jandarma personeli Mustafa M. ve otobüs sürücüsüne çarptı.

Cipin çarpması neticesinde jandarma personeli ve şoför yaralandı. Jandarma personeline olay yerinde ilk müdahaleyi pikap sürücüsü Ergün D. yaptı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otobüs şoförüne olay yerinde müdahale yapıldı. Sağlık ekipleri tarafından yaralı Mustafa M., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma personeli Mustafa M.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.