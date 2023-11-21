D-100 karayolunda servis minibüsü alev alev yandı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 Karayolu’nda seyir halinde olan servis minibüsü alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen minibüs kullanılamaz hale geldi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 Karayolu’nda İstanbul yönüne giden Ş.C. idaresindeki servis minibüsü seyir halindeyken yanmaya başladı.
Minibüs sürücüsü aracını yolun kenarına çekerek itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa sürede alevlerin büyümesiyle minibüs alev topuna döndü.
Olay nedeniyle D-100 karayolunda ulaşım aksarken uzun araç kuyruğu oluştu. Ekipler, araçları alternatif güzergahlara yönlendirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken minibüs kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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