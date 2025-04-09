D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza: Trafik yoğunluğu oluştu

Avcılar, D-100 Karayolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 7 araç hasar gördü. Kaza nedeniyle Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza: Trafik yoğunluğu oluştu
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 09.04.2025 - 00:58

Kaza, saat 23.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi'nde D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Beylikdüzü yönüne giden araçlardan biri Avcılar Metrobüs Durağı yakınlarında aniden fren yaptı.

Bu araç ile birlikte peşinden gelen 6 araç da duramayarak birbirlerine çarptı. Toplam 7 aracın hasar gördüğü kazada şans eseri yaralanan olmadı. Yolun sol şeridi trafik ekibinin çalışması yapabilmesi ve araçların çekilebilmesi için uzun süre kapalı kaldı.

D-100'de Beylikdüzü istikametinden trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar çalışmaların ardından kaldırılırken, trafik normal seyrine döndü.


Etiketler: #Avcılar #D-100 #zincirleme kaza

İlgili Haberler

Aydın'daki 3 araçlık zincirleme kazadan acı haber: 36 yaşındaki Arif kurtarılamadı

Aydın'daki 3 araçlık zincirleme kazadan acı haber: 36 yaşındaki Arif kurtarılamadı
Avrasya Tüneli girişinde zincirleme kaza: 3 yaralı

Avrasya Tüneli girişinde zincirleme kaza: 3 yaralı
Otoyolda zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var!

Otoyolda zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler