Avrasya Tüneli girişinde zincirleme kaza: 3 yaralı

Üsküdar’da Avrasya Tüneli’nin girişinde iki otomobil ve bir yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Avrasya Tüneli girişinde zincirleme kaza: 3 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 01.04.2025 - 12:58

Kaza, Üsküdar'da E-5 karayolu Avrupa istikameti Avrasya Tüneli girişinde saat 11.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre otomobilin sürücüsü, aniden tünele giriş yapmak için sol şeritten sağa yöneldi.

Bu sırada yolda seyir halinde olan başka bir otomobil, manevra yapan otomobile arkadan çarptı.

İçindeki yolcularla beraber ilerleyen yolcu otobüsü de kaza yapan otomobile duramayarak çarptı.

Zincirleme kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüste bulunan şoför ve yolcular kazayı yara almadan atlatırken otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle tünel girişinde trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin çalışması sonucu araçların kaldırılmasıyla trafik akışı bir süre sonra normale döndü.


Etiketler: #Üsküdar #otomobil #tünel #kaza

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