MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Ağustos MasterChef kırmızı takım mı, mavi takım mı kazandı?
Bu akşam TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye 2024'te, haftanın ilk takım oyunu heyecanı yaşandı. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Ağustos MasterChef kırmızı takım mı, mavi takım mı kazandı? Takımlarda kimler var?
MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununda, gözler kırmızı ve mavi takıma çevrildi. Takım oyunu zeytinyağlı yemekler üzerineydi ve yarışmacılar, hünerlerini sergileyerek en iyi tabakları çıkarmak için kıyasıya mücadele ettiler. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Ağustos MasterChef kırmızı takım mı, mavi takım mı kazandı? Takımlarda kimler var? İşte, ayrıntılar...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Yarışmada ilk olarak taze fasulye ve Ayşe kadın gibi yöresel ve geleneksel yemekler yapıldı. Kırmızı takım ve mavi takım arasında büyük bir rekabet yaşandı. Dokunulmazlığı kazanan ise Kırmızı takım oldu.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
MasterChef Türkiye 2024'ün bu haftaki bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Onur oldu.
MASTERCHEF'TE TAKIMLARDA KİMLER VAR?
Mavi Takım
Onur (Kaptan)
Muratcan
Semih
Eda
Nigar
Nevzat
Şirin
Beril
Hakan
Ümmühan
Kırmızı Takım
Beyza (Kaptan)
Kaan
Emre
Alper
Kerem
Ayşe
Zübeyde
Ezgi
Zeynep
Çağlar
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