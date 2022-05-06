D-100'de kontrolden çıkan cip takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Kastamonu’nun Tosya ilçesi D-100 Karayolu’nda takla atarak yolun karşı şeridine geçen cipte bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaza, Kastamonu’nun Tosya ilçesi D-100 Karayolu Çevikli köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil İbrahim E. (27) idaresindeki cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak yolun karşısı şeridine geçti.
Cipte bulunan Çağlar Alp (27) olay yerinde hayatını kaybederken A.A. (2) , Zeynep A. (25) ve Rıfat H. (25) ise yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayı gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastanelere kaldırıldı. Çağlar Alp’ın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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