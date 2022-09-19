D-100’de otomobilin çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti
Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu’nda otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
D-100 Karayolu Ankara istikametinde bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 üzerinden karşıya geçmeye çalışan 63 yaşındaki Bekir Yılmaz’a, F.A. yönetimindeki 34 UZ 8960 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaşlı adam yola savrularak yaralandı.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan Yılmaz, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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