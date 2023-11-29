D-100’de takla atan otomobil su kanalına devrildi: 1 yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D-100 kara yolu geçişinde seyir halindeki otomobilin arkadan çarptığı bir diğer otomobil takla attı. Su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 29.11.2023 - 08:01
D-100’de takla atan otomobil su kanalına devrildi: 1 yaralı
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D-100 kara yolu geçişi İbrikdere mevki Ankara istikametinde, B.E. idaresindeki 34 BCT 699 plakalı otomobil aynı yönde giden F.F. hakimiyetindeki 54 FF 138 plakalı otomobile arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Çarpmanın şiddetiyle takla atan 54 FF 138 plakalı otomobil, yol kenarındaki su kanalına devrildi. Ters vaziyette durabilen otomobilin sürücüsü F.F. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kazalı araçlar çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla, ilgili inceleme başlatıldı.


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