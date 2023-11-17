Bakırköy'de D-100'de lüks cipe silahlı saldırı!

Bakırköy'de D-100 Karayolu'nda lüks bir cipe motosikletli saldırganlarca silahlı saldırı düzenlendi.

DHA
Yayınlanma: 17.11.2023 - 09:10
Bakırköy'de D-100'de lüks cipe silahlı saldırı!
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D-100 Karayolu, İncirli mevkiinde, saat 22.30 sıralarında Erol Karakuş, aracını bir pastanenin önünde durdurdu. O sırada arkasından gelen motosikletli kişi veya kişilerce tabanca ile ateş açıldı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Karakuş ve araçtaki 3 kişi saldırıyı şans eseri yara almadan atlattı, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, incelemelerinin ardından şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan tekstil işi yapan Erol Karakuş, herhangi bir husumetlisinin olmadığını aktardığı öğrenildi.


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