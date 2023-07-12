Zeytinburnu'nda korkunç kaza... Üst yoldan D-100'e otomobil düştü!
Zeytinburnu'nda sürücüsünün baygınlık geçirdiği belirtilen otomobil, üst yoldan D-100 yan yola düştü. Sürücü yaralanırken, kaza sonrası yan yol ulaşıma kapandı.
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde saat 13.00 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi.
İddiaya göre Mevlana Caddesi'nde 34 PY 8441 plakalı otomobiliyle seyir halindeki sürücü Bünyamin D., bariyerleri aşarak yaklaşık 8 metre yükseklikten D-100 Topkapı istikameti yan yola düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
"SARA NÖBETİ GEÇİRDİ" İDDİASI
Bünyamin D.'nin sara hastası olduğu, kaza yapmadan önce nöbet geçirerek bayıldığı bu nedenle kaza yaptığı öne sürüldü.
Kaza nedeniyle D-100 karayolu Topkapı istikametinde yoğunlaşan trafik, otomobilin kaldırılmasıyla normale döndü.
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