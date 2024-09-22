D-687 Karayolu'nda feci kaza... Kamyon bariyerlere çarpıp devrildi: 1 yaralı

Konya-Antalya D-687 Karayolu'nda seyir halindeki kamyon bariyerlere çarparak devrildi. Hurdaya dönen kamyonda bulunun sürücü kazayı yaralı olarak atlattı.

D-687 Karayolu'nda feci kaza... Kamyon bariyerlere çarpıp devrildi: 1 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 22.09.2024 - 10:22

Konya-Antalya D-687 Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında İbradı istikametinden Taşağıl istikametine gitmekte olan Lütfi K.’ın kullandığı 06 HC 2652 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan çıkartılan kamyon sürücüsü Lütfi K. 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyon sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Etiketler: #112 Acil #konya

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