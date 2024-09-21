Konya’da yol kenarında ceset bulundu

Konya’nın Kulu ilçesinde yol kenarındaki bir apartmanın önünde çalılıkların içinde bir erkek cesedi bulundu.

Konya’da yol kenarında ceset bulundu
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 21.09.2024 - 12:31

Edinilen bilgiye göre, Kulu-Ankara kara yolu kenarı Karşıyaka Mahallesi’nde bir apartmanın önündeki çalıklarda hareketsiz yatan birisinin olduğunu gören yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde cansız bedeni bulunan kişinin Ayhan Çelik olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.


Etiketler: #konya #ceset #Olay yeri

İlgili Haberler

Narin'in ölümünde cevap bekleyen sorular... 2 gün önce aranmıştı, ceset daha sonra mı bırakıldı?

Narin'in ölümünde cevap bekleyen sorular... 2 gün önce aranmıştı, ceset daha sonra mı bırakıldı?
Özgür Özel'den 'Kılıçdaroğlu' yargılamasına tepki: Cesetimi çiğnemeleri lazım

Özgür Özel'den 'Kılıçdaroğlu' yargılamasına tepki: Cesetimi çiğnemeleri lazım
Ankara'da akıl almaz olay: Video çekmek için gittikleri ‘cinli köy'de ceset buldular

Ankara'da akıl almaz olay: Video çekmek için gittikleri ‘cinli köy'de ceset buldular
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler