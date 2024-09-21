Konya’da yol kenarında ceset bulundu
Konya’nın Kulu ilçesinde yol kenarındaki bir apartmanın önünde çalılıkların içinde bir erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Kulu-Ankara kara yolu kenarı Karşıyaka Mahallesi’nde bir apartmanın önündeki çalıklarda hareketsiz yatan birisinin olduğunu gören yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde cansız bedeni bulunan kişinin Ayhan Çelik olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Etiketler: #konya #ceset #Olay yeri
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