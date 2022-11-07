Dağda kayboldu, dere kenarında baygın halde bulundu

07 Kasım 2022 Pazartesi, 16:44

Olay, 4 Kasım'da Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvancılık yapan Halil İbrahim Yıldız, dağdaki hayvanlarına bakmak için evinden çıktı.

Yıldız eve dönmeyince yakınları, kayıp başvurusu yaptı. İhbar sonrası jandarma ve AFAD ekipleri, arama-kurtarma çalışması başlattı.

Dron ile de aranan Yıldız, dün akşam dere kenarında baygın bulundu. Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve tedaviye alınan İbrahim Yıldız'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.