Kommagene Bienali Nemrut Dağı'ndaki konserle son buldu
Kommagene Bienali, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı'ndaki konserle sona erdi.
Bienalin finalinde 'Mezopotamya Caz Festivali' kapsamında Borusan Quartet tarafından dinleyicilere konser verildi.
Borusan Quartet
Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kommagene Bienali'nin çeşitli kültür etkinlikleriyle sona erdiğini söyledi.
Bu tür etkinlikleri önemsediklerini ifade eden Korkutata, "Uzun süreden beri sürdürdüğümüz kültür festivallerimizin son konseri olan Borusan Quartet'in konseri ile yine zirvedeyiz. Kommagene Bienali kapsamında Mezopotamya Caz Festivali olarak planladık. Bundan sonra da yine buna benzer caz, kültür ve sanat programlarımız devam edecektir. Bu ambiyans gerçekten çok güzel" diye konuştu.
Nihat Özdal
Kommagene Bienali Küratörü Nihat Özdal ise finalin Nemrut Dağı'nda olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.
Güneşin tutulmasının da aynı gün olduğunu belirten Özdal, "Burası çok güzel bir ortam, burada uğur böcekleri ile karşılaştık, uğur böcekleri uyku için genelde zirveleri tercih ederler" diye konuştu. Çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçi, Nemrut Dağı'nda düzenlenen konseri dinlemenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
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