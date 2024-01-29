Dağdan kopan kaya kamyonetin camına girdi: 1 ölü
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde dağdan düşen kaya parçasının camdan içeri girdiği kamyonetteki Ali Ekber Soylu (64) yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Tunceli-Ovacık karayolunun 35’inci kilometresinde meydana geldi. Dağdan kopan kaya parçası, V.Y. yönetimindeki 23 BU 109 plakalı kamyonetin ön camını kırarak içeri girdi.
Kaya parçası sürücünün yanında bulunan Ali Ekber Soylu’nun (64) bacaklarını üzerine düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Bacakları ezilen Soylu, Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Soylu, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.
"HEP KAYA GELİYOR"
Bulundukları bölgede sürekli kaya parçalarının düştüğünü söyleyen Mazlum Büyüktaş, “Burada hep kaya geliyor. Şurada ‘kaya gelebilir levhası da var.’ Kocaman bir kaya gelmiş arabanın içine girmiş. Adamın ayağını mahvetmiş. Yazık, günah” dedi.
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