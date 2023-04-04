Daha 18 yaşındaydı... Kalp krizi geçiren lise öğrencisi kurtarılamadı
Gümüşhane’de Spor Lisesi son sınıf öğrencisi Ahmet Ali Şatır, okul pansiyonunda televizyon izlerken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Spor Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ahmet Ali Şatır (18), önceki akşam okulun pansiyonundaki dinlenme odasında arkadaşlarıyla televizyon izlerken aniden rahatsızlanarak yere yığıldı.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne götürülen ve kalp krizi geçirmesi nedeniyle kalbi duran Şatır burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Şatır’ın cenazesi bugün Kürtün ilçesine bağlı Kırgeriş köyünde ikindi namazını takiben kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kira zam oranı belli oldu
- YSK'den Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklama
- AFAD duyurdu: 6 il daha afet bölgesi ilan edildi!
- 'Erdoğan'a hiç oy vermedik vermeyeceğiz'
- İşte İBB'nin 'scooter'lar için hazırladığı eylem planı
- Kılıçdaroğlu milyonlarca emekliye seslendi
- 'Seçim günü devreye sokulacak plan'
- BRICS Liderler Zirvesi'nin tarihi belli oldu
- Toplumun vicdanı seccade iftirasını kabul etmedi
- Erdoğan'ın TOGG'unda dikkat çeken detay