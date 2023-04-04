Daha 18 yaşındaydı... Kalp krizi geçiren lise öğrencisi kurtarılamadı

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 10:54

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 10:54

Edinilen bilgiye göre, Spor Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ahmet Ali Şatır (18), önceki akşam okulun pansiyonundaki dinlenme odasında arkadaşlarıyla televizyon izlerken aniden rahatsızlanarak yere yığıldı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne götürülen ve kalp krizi geçirmesi nedeniyle kalbi duran Şatır burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Şatır’ın cenazesi bugün Kürtün ilçesine bağlı Kırgeriş köyünde ikindi namazını takiben kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.