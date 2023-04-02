İlçe Milli Eğitim Müdürü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Mehmet Akdoğan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 13:14
İlçe Milli Eğitim Müdürü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
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Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde kalp krizi geçiren 58 yaşındaki İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Akdoğan hayatını kaybetti.

Akdoğan’ın cenazesinin memleketi Zonguldak’ta toprağa verileceği öğrenildi.


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