İlçe Milli Eğitim Müdürü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Mehmet Akdoğan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde kalp krizi geçiren 58 yaşındaki İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Akdoğan hayatını kaybetti.
Akdoğan’ın cenazesinin memleketi Zonguldak’ta toprağa verileceği öğrenildi.
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