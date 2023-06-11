'Daha kötü insanlara satılıktır' yazısı mahkeme kararıyla kaldırıldı

Yayınlanma: 11.06.2023 - 11:13

Güncelleme: 11.06.2023 - 11:13

Çorlu'da özel bir firmada çalışan Özge Şeber, Zafer Mahallesi'nde 1 yıldır oturduğu sitedeki dairesini komşularının gürültü yaptığı gerekçesiyle satışa çıkardı. 5 katlı binanın en üst katında oturan Şeber, geçen mart ayında satılığa çıkardığı dairesinin balkonuna, 'Satılık. Alt kattaki kötü insanlardan dolayı daha kötü insanlara satılıktır' yazısı astı. Şeber o zaman yaptığı açıklamada, komşularının yaptığı gürültülerden rahatsız olduğunu ve site yönetimine yaptığı şikayetlerden bir sonuç alamadığını söyledi.

“ŞİKAYETLERİMDEN SONUÇ ALAMADIM”

Komşularının gecenin ilerleyen saatlerinde yüksek sesle müzik çaldığını ve kahkahalar atarak kendisini rahatsız ettiğini öne süren Özge Şeber, "Yaptığım şikayetlerden hiçbir sonuç alamadım. Bunun üzerine avukatıma danıştım ve gerekli adli işlemler başlatıldı. Sonrasında evi satmaya karar verdim. Bu ilanı verirken de kişilik haklarını ihlal etmemeye özen gösterdim. Pankarta yazılan hakaret değil, kimseyi deşifre etmiyorum, hedef göstermiyorum. Üzerine alınan alınsın. Burada amaç farkındalık yaratmak, isterim ki diğer insanlar da bir kendine sorsunlar 'Ben o kötü insanlardan biri miyim' desin. Bu konuya maruz kalan insanlar varsa da bundan cesaret alsınlar" ifadelerin kullandı.

Özge Şeber'in alt kattaki komşusu Arzu Korkmaz, bu durumu sinirlenip, yazının kaldırılması için avukatı aracılığıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Başsavcılığın talebi üzerine Çorlu 1'inci Sulh Ceza Hakimliği, balkon camına asılı pankartın 'kişilerin huzur ve sükunu bozma' suçu yönünden soruşturmaya konu suç eşyası olması sebebiyle el konulmasına karar verdi. 5 Haziran'da alınan karar üzerine polis ekipleri de yazıyı balkondan indirip aldı.

“BENİ PSİKOLOJİK OLARAK ÇOK ETKİLEDİ”

İlçede esnaflık yaptığını, 4 yıldır da aynı dairede oturduğunu söyleyen Arzu Korkmaz, şunları söyledi:

"Bu pankartı görünce çok üzüldüm. Neden böyle bir şey yaptığını da düşündüm. Ben o sitede 4 yıldır oturuyorum, daha önce hiç kimse tarafından şikayet edilmedim. Hiç kimse ile bir kavgam, gürültüm olmadı. Ben bayan bir esnafım, 5 yıldır esnaflık yapıyorum. Herkes beni tanıyor, benim böyle gürültü yapmam söz konusu değil. Madem gürültü yapıyorsam neden alt komşum yan komşularım benden şikayetçi değil de sadece üst komşum benden şikayetçi. Asılan yazıyla ilgili çıkan haberler beni ruhsal, psikolojik olarak çok etkiledi. Öyle bir pankartı görmek beni derinden etkiledi ve yaraladı. Ben gerek polise, Cumhuriyet Başsavcılığı'na pankartın indirilmesi şikayette bulundum. Mahkeme kararı ile pankart oradan polis eşliğinde indirildi. Bundan sonra ben davamın peşindeyim, kesinlikle pes etmeyeceğim. Maddi ve manevi tazminatlarımı açacağım. Çevremden çok tepki aldım. İnsanların aklına kötü şüpheler geldi. 'Acaba ne oldu da bu pankartı asıldı' diye etraftan çok duyumlar aldım" diye konuştu.