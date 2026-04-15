Daha önce cinsel saldırı suçundan ceza almıştı… Eski Belediye Başkanı Demirtaş yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alındı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde eski Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, yürütülen "yolsuzluk soruşturması" kapsamında gözaltına alındı.

Pusula gazetesinin haberine göre; Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde “belediyedeki usulsüz imar uygulamaları, hayali ihaleler ve şişirilmiş faturalar” incelemeye alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, belediye kaynaklarının “usulsüz kullanımı ve şüpheli para hareketlerine ilişkin bulguların raporlandığı” iddia edildi.

Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde harekete geçen emniyet ekipleri, Demirtaş’ı gözaltına aldı. Operasyonun belediye ile sınırlı kalmadığı, iddialarla bağlantılı olduğu öne sürülen 3 belediye personelinin de eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak emniyete götürüldüğü bildirildi.

Demirtaş, bir süre önce cinsel saldırı suçundan tutuklanıp cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikle tahliye edilmişti.