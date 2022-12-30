Daha önce görülmedi: Adana'da 274 kiloluk 'Blue Marlin' yakalandı

30 Aralık 2022 Cuma, 17:30

Yumurtalık ilçesi Haylazlı Mahallesi açıklarında balıkçıların ağına, 4,5 metre boyunda ve 274 kilo ağırlığında balık takıldı. Balığı tekneye çeken balıkçılar, traktörle barınağa çıkardı.

"TÜRKİYE'DE İLK KEZ YAKALANMIŞ OLDU"

Barınakta bir süre sergilenen balığı inceleyen Su Ürünleri Mühendisi Vahap Kavlak, balığın kılıç balığı familyasından 'Blue Marlin' olduğunu belirterek, "Balığı görünce çok heyecanlandık. Müthiş kıymetli bir balık. Türkiye'de 'Blue Marlin' ilk kez yakalanmış oldu. Sularımızda bugüne dek görülmüş bir tür değil" dedi.

"ŞAŞKINLIĞIMI GİZLEYEMEDİM"

Kavlak, "Bu balığın büyük ihtimalle Süveyş Kanalı'ndan sularımıza girmiş olduğunu tahmin ediyorum. Yerel balıkçıların ağlarına takılmış, balık limanda traktör römorkuna yüklenince bana haber verdiler. Balığı gördüğümde ve incelediğimde şaşkınlığımı gizleyemedim. Bizim sularımızda ender görülebilecek bir tür. Türkiye'de ve şehrimizde yakalanmış olması bizim için ayrı bir mutluluk" ifadelerini kullandı.

Limanda sergilenen balığı birçok kişi cep telefonuyla görüntüleyip selfie çekti. Blue Marlin İskenderun'a gönderildi.